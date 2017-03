Bắt thêm 4 đối tượng "cõng" 40 bánh heroin

Tang vật vụ án.





Đối tượng Huệ tại cơ quan công an.





Đối tượng Vũ Đức Mạnh tại CQĐT.



Theo Nguyễn Duy (DT)



Chiều 1/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phá thành công chuyên án 838H triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An. Theo đó, vào khoảng 11h trưa ngày 1/8, lực lượng Công an tiếp tục chuyên án và đã bắt giữ thêm 4 đối tượng mang thêm 40 bánh heroin tại địa bà huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.Như vậy, tính đến thời điểm chiều ngày 1/8 chuyên án đã bắt giữ được 6 đối tượng và thu giữ 70 bánh heroin. Tang vật thu giữ thêm gồm: 14 cây vàng, hơn 207.000 USD, 1 ô tô Fortuner, tổng giá trị tài sản thu giữ hơn 8 tỷ đồng.Các đối tượng gồm: Vũ Đức Mạnh (SN 1964, trú tại phường Vĩnh Xuyên, thành phố Nam Định) và Nguyễn Thị Nhung (SN 1976, trú Trung Hòa, xã Nghĩa Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An) - bị bắt ngày 31/7; 4 đối tượng bị bắt ngày 1/8 gồm: Nguyễn Thị Thu (SN 1980) Nguyễn Thị Châu (SN 1968) đều trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An và Trương Thị Huệ (SN 1975) trú tại phường Hồng Sơn, (TP. Vinh, Nghệ An).Như báo chí đã đưa tin, trước đó vào hồi 11h30 ngày 31/7, tại vườn hoa ơn Bác ga Vinh, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phối hợp các lực lượng chức năng đã bắt đối tượng Vũ Đức Mạnh và Nguyễn Thị Nhung thu 30 bánh heroin và 19 triệu đồng Việt Nam và nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.Tại đây, hai đối tượng khai đã mang số heroin trên từ Lào về Nghệ An để tiêu thụ. Tuy nhiên, khi các đối tượng đang ngồi đợi tàu thì bị lực lượng công an bắt giữ.Được biết, các đối tượng trên nằm trong đường dây buôn heroin quy mô lớn từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường biên giới của Nghệ An với nước Lào. Ma túy sau khi được tuồn vào Việt Nam sẽ được các đối tượng đưa đi tiêu thụ ở nhiều nơi tại các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn...Ngay sau khi phá thành công chuyên án, UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Công an Nghệ An đã tặng thưởng Ban chuyên án số tiền 90 triệu đồng.Hiện chuyên án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An tiến hành điều tra mở rộng.