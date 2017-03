Bắt thêm 4 đối tượng lừa bán thiếu nữ Cơ-tu qua Trung Quốc

Qua đó, lực lượng công an đã tiếp tục bắt thêm 4 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán người trong đường dây của vợ chồng Nông Thị Bé để điều tra, làm rõ.



Các đối tượng gồm Lương Thị Mằn, Lương Thị Lan, Cụt Văn Yên (cả ba cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) và Vi Văn Hữu (trú xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).



Như Tuổi Trẻ đưa tin, chiều 3-8, cơ quan chức năng đã bắt quả tang vợ chồng Lý Xue Leng và Nông Thị Bé đang tiếp nhận 3 cô gái người Cơ tu ở huyện Nam Giang để lừa bán sang Trung Quốc.



Trước đó, vào tối 19-7, tại huyện Thăng Bình, công an tỉnh Quảng Nam cũng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Sa Ry (trú ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đang dẫn bốn cô gái cùng ở huyện Tri Tôn để lừa bán sang Trung Quốc.





Theo LÊ TRUNG (TTO)