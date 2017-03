Bắt thêm bốn kẻ trộm ở Khu kinh tế Vũng Áng

Ngày 14-5, lợi dụng tình hình lộn xộn tại dự án Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng ), Hải, Chiến, Phượng, Lâm đang làm công nhân ở Khu kinh tế Vũng Áng đã trộm cắp số tài sản trên rồi vận chuyển bằng xe ô tô tải tìm nơi tiêu thụ. Cụ thể bốn nghi can đã trộm bảy thùng sơn, một máy hàn điện, một màn hình và một bàn phím máy tính, lấy cắp dây đồng về bóc tách được 275 kg lõi đồng đưa đi bán.

Liên quan đến vụ gây rối, trộm cắp ở Khu kinh tế Vũng Áng, hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 110 nghi can, trong đó khởi tố 36 bị can về tội gây rối trật tự và trộm cắp tài sản, tạm giam 33 bị can.

Trước đó, ngày 10-6, TAND tỉnh Hà Tĩnh xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Trọng Tú 30 tháng tù và Lô Minh Trọng 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Hiện tình hình an ninh trật tự tại dự án Formosa được đảm bảo, hơn 16.000 công nhân đã trở lại làm việc bình thường.

Đ.LAM