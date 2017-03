Bắt thêm gần 10 đồng bọn của Tàng “Keangnam”

Chuyên án này do Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Cục C47) chủ trì, phối hợp với Công an các tỉnh: Sơn La, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa và TP Hà Nội, triển khai từ năm 2010, đã bóc gỡ hàng chục đường dây ma túy lớn. Thực hiện chuyên án, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang thường xuyên chỉ đạo Phòng PC47 và các đơn vị chức năng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Cục C47 bóc gỡ từng "chân rết".

Lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu đường dây ma túy trên tại Bắc Giang là Lương Thị Thảo, 34 tuổi (còn gọi là Thảo “xíu”), trú ở đường Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang. Thảo là kẻ trực tiếp móc nối mua ma túy từ Mộc Châu rồi "phân phối" lại cho các đối tượng khác, trong đó có nhiều người ở Bắc Giang. Công an Bắc Giang đã phối hợp với Cục C47 bắt giữ Thảo khi cô ta đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Ngay sau khi bắt giữ Thảo, ngày 26/7, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 đối tượng là Tráng A Tàng, 31 tuổi; Giàng Thị Sua, 24 tuổi (vợ Tàng); Tráng A Nếnh, 22 tuổi, cùng trú tại xã Loóng Luông (Mộc Châu, Sơn La) đang vận chuyển 265 bánh heroin. Tráng A Tàng chính là đối tượng giao buôn "hàng" cho Thảo và một số đối tượng khác đi tiêu thụ.

Mở rộng chuyên án, Công an Bắc Giang đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ gần 10 đối tượng ở TP Bắc Giang liên quan tới đường dây ma túy này, gồm: Ngô Văn Lợi (37 tuổi), ở tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ; Nguyễn Thị Hoa (36 tuổi), Đỗ Quang Vinh (32 tuổi), ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi; vợ chồng Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Ngô Văn Tuấn (cùng 37 tuổi), ở đường Lê Lợi... Các đối tượng khai nhận đã tham gia vận chuyển, mua bán trái phép hàng nghìn bánh heroin.

Theo P. Thủy (CAND)