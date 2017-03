Bắt thêm hai nghi can phá rừng đặc dụng

(PL)- Ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Văn Học và Đỗ Văn Lưu (cùng ngụ Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình) do vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Học và Lưu nằm trong đường dây phá rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa quy mô lớn. Như đã thông tin, ngày 10-4, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ hai cán bộ Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông là Phạm Phú Cường - nguyên trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông và Nguyễn Văn Ấn - nhân viên trạm do có liên quan đến vụ phá rừng. Ngoài ra lực lượng chức năng cũng bắt giữ bốn người khác có liên quan. Theo tính toán có khoảng 154.360 m3 gỗ tròn cây đứng nguyên khai bị phát hại, gây thiệt hại gần 4,3 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ. TẤN TÀI