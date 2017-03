Bắt thêm hai nghi can trong vụ trung úy CSGT bị chém

Đó là Nguyễn Văn Xuân (Kiến Thụy, Hải Phòng) và Lê Minh Chung (Khoái Châu, Hưng Yên). Hai người này bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà của bà Đoàn Thị Bình ở An Dương, Hải Phòng. Một nghi can khác là Trần Giang Lộc (con bà Bình) đã kịp trốn thoát trước khi công an tới.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án cướp tài sản và bắt giữ Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”). Bước đầu Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sáng 24-2, nhóm Sơn đã chặn Trung úy Nguyễn Thế Thắng đang trên đường đi làm, dùng rìu bổ vào đầu Trung úy Thắng, cướp đi xe máy cùng nhiều vật dụng khác (súng bắn đạn cao su, còng số 8, quân tư trang…).

TLL