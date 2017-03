Bắt thêm hai người lấn chiếm đất rừng Tánh Linh

Như vậy, ngoài giám đốc và một cán bộ lâm trường Tánh Linh, đến nay đã có bốn người khác bị bắt giam trong vụ án này.

Công an tỉnh Bình Thuận đã lập đoàn khảo sát giám định thiệt hại tại hiện trường vụ phá rừng La Dạ do Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận gây ra. Hiện vụ án đang được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bình Thuận cùng điều tra.