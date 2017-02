Bắt thêm nhiều nghi can chém nhau như phim ở Đồng Nai

Đến chiều 14-2, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ bốn nghi can liên quan để điều tra về hành gi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Các nghi can này tham gia vào vụ hỗn chiến, chém nhau như phm ở Biên Hòa vào đêm 11-2.



Hung khí trong vụ chém nhau như phim công an thu giữ.

Theo điều tra ban đầu, đêm xảy ra vụ việc, Nguyễn Chí Hiệp (17 tuổi ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) cùng gần 10 thanh niên mang theo hung khí, thuê xe taxi đi từ xã An Hòa đến đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất) để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác. Khi tới cầu Đồng Tràm, nhóm của Hiệp vừa xuống xe thì bị đối phương đợi sẵn, dùng hung khí tấn công.

Cả hai bên đã xông vào chém tới tấp, rượt đuổi nhau hàng trăm mét trên đường.



Một lúc sau Cảnh sát 113 cùng Cảnh sát giao thông và Công an địa phương đã có mặt hiện trường truy bắt hai nhóm. Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều dao lê, mã tấu tự chế, ống tuýp sắt....

Vụ hỗn chiến đã khiến ít nhất 2 thanh niên trọng thương, trong đó Trần Đình Dương (35 tuổi, ngụ phường Tân Phong, Biên Hòa) bị chém vào tay, nát bánh chè đầu gối; Lê Vũ Luận (27 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, Biên Hòa) bị hai vết chém vào cổ và má.

Trong chiều 14-2, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án để xử lý nghiêm.