Bắt thiếu úy cảnh sát cướp sòng bạc

Ngày 16-2, tin từ Công an TP.HCM cho biết Công an quận 5 đã bắt giữ Ngô Thanh Tuấn (nguyên thiếu úy cảnh sát cơ động) và tám đồng bọn để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Được biết Tuấn (27 tuổi) hiện công tác tại đội cảnh sát trật tự - cơ động Công an quận 6, TP.HCM. Trước đó, Tuấn ở tổ xử lý vi phạm thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Công an quận 6.

Mang danh cảnh sát đi cướp sòng bạc

Sự việc xảy ra vào sáng 13-2 (nhằm mùng 4 tết Nguyên đán) tại khu vực chợ Cao Đạt (phường 1, quận 5). Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tại đây có tám người đang chơi tài xỉu với giá trị đặt cược từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng. Bất ngờ, Tuấn cùng tám đồng bọn đi trên bốn xe máy xuất hiện.

Anh Long với vết đạn bắn xuyên vào vùng dưới mắt (ảnh trái). Hiện trường nơi Tuấn và đồng bọn cướp sòng bạc vào sáng 13-2 (mùng 4 tết). Ảnh: ÁI NHÂN

bà H., một người tham gia đánh bạc, kể Tuấn mặc thường phục nhưng mang theo còng số 8, cùng đồng bọn trang bị gậy ma trắc ập đến. Tuấn chủ động hô lớn: “Cảnh sát đây, yêu cầu mọi người ngồi yên, giơ hai tay lên đầu”. Tiếp đó, Tuấn móc súng chĩa vào đầu người làm “cái” yêu cầu toàn bộ con bạc phải móc hết tài sản mang theo (tiền, bạc, điện thoại, đồng hồ, vàng vòng…) bỏ ra ngoài để “kiểm tra”. Tuấn và đồng bọn gom tất cả tài sản của con bạc trị giá hơn 10 triệu đồng cho vào túi. Lúc này Tuấn nhìn thấy một con bạc có đeo sợi dây chuyền vàng khoảng một lượng nên Tuấn yêu cầu giao nộp dây chuyền làm “tang vật” nhưng người này không chịu và bỏ đi. Lập tức Tuấn đuổi theo đòi thu giữ sợi dây chuyền vàng cho bằng được. Một số người chứng kiến hành vi có dấu hiệu bất minh của Tuấn liền tri hô: “Cướp, cướp”. Nghe vậy, nhiều người dân xung quanh liền chạy đến vây bắt Tuấn và đồng bọn. Các đồng bọn của Tuấn liền lên xe phóng chạy, Tuấn lên xe Air Blade của mình định chạy đi nhưng người dân đã giật chìa khóa xe của Tuấn. Tuấn móc thẻ ngành ra dứ trước mặt người dân: “Tôi là cảnh sát đây” nhưng mọi người không tin, vẫn bắt giữ Tuấn. Trong số này, có anh Quách Thanh Hiếu bị đồng bọn của Tuấn quất gậy vào đầu khiến anh bất tỉnh. Anh Đào Phi Long (anh trai của Hiếu) thấy em bị đánh liền lao đến thì bị Tuấn rút súng bắn đạn cao su bắn một phát sượt qua mặt gây thương tích dưới mắt phải. Tiếp đó Tuấn bắn thêm một phát nữa, đạn bay sượt qua đầu ông Thành gây bỏng. Anh Long và anh Hiếu được đưa đi cấp cứu. Anh Hiếu bị toác đầu phải khâu năm mũi, anh Long bị đạn bắn xuyên vào xương vùng dưới mắt trái, phải khâu ba mũi.

Nhiều người dân chứng kiến đạn không nổ liền hô lớn: “Ăn cướp xài súng giả” rồi lao vào đánh Tuấn. Cùng lúc Công an phường 1, quận 5 đến hiện trường bắt giữ Tuấn. Ngay sau đó, các đồng bọn của Tuấn lần lượt bị bắt giữ.

Từng gây ra bốn vụ cướp

Trao đổi với PV , anh Long cho biết sở dĩ anh và một số người nghi ngờ Tuấn vì trước đó hai ngày (mùng 2 tết âm lịch) có một nhóm cướp sòng bạc với thủ đoạn, nhận dạng giống nhóm của Tuấn.

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 11-2, ngay góc đường Huỳnh Mẫn Đạt-Trần Bình Trọng (phường 1, quận 5), một nhóm người đánh bạc vỉa hè bị chín người ập đến bắt. Một người rút thẻ ngành xưng là công an và móc súng ra thị uy. Nhóm bắt bạc gom hết toàn bộ tài sản con bạc cho vào túi và yêu cầu con bạc đi bộ về công an phường giải quyết. Khi nhóm con bạc đang đi bộ về công an phường thì các “công an” đã chạy đi mất.

Bà H. và anh Long còn cho biết thêm cận tết Nguyên đán, nhóm này với thủ đoạn tương tự đã khống chế một người đàn ông tên T. (tiểu thương chợ Cao Đạt) vì ông T. đang ghi đề. Lấy lý do đưa ông T. về trụ sở công an làm việc, đến khu vực cầu chữ Y thì nhóm cướp lấy sạch tiền của ông T. rồi bỏ đi. Trước đó, một phụ nữ tên P. (ngụ quận 5) tổ chức đánh bài tứ sắc cũng bị nhóm người lạ xưng danh “công an” áp tải đi rồi cưỡng đoạt điện thoại di động, tiền và bộ lắc vàng đeo tay.

Hiện Tuấn và tám đồng bọn đã bị cơ quan điều tra - Công an quận 5 tạm giữ để điều tra. Liên quan đến vụ án này còn có một đồng bọn khác tên là TH (chuyên đi rảo “tìm mồi” các điểm đánh bạc để chỉ điểm cho Tuấn cùng đồng bọn “ăn hàng”) đã bỏ trốn, đang bị truy nã.

Theo lời khai ban đầu, khẩu súng bắn đạn cao su (dạng công cụ hỗ trợ) Tuấn dùng để gây án là do Tuấn mua qua giao dịch trên mạng từ năm 2008 đến nay. Tuấn và đồng bọn thừa nhận từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tết Quý Tỵ đã thực hiện bốn vụ cướp sòng bạc bằng thủ đoạn mạo danh cảnh sát.

ÁI NHÂN - NG.DŨNG