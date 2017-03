Bắt thợ hồ giết ông chủ sau 6 năm lẩn trốn

Ngày 5-11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, vừa bắt đối tượng Nguyễn Xuân Hải, 42 tuổi, ngụ TP Huế về tội giết người sau 6 năm trốn lệnh truy nã.Theo hồ sơ vụ án, năm 2004, Hải vào Bình Dương làm nghề phụ hồ cho ông chủ tên Kiên.



Tháng 7-2004, do mâu thuẫn trong khi nhậu với ông Kiên, Hải rút cây dao nhọn thủ sẵn trong người đâm hai nhát xuyên tim ông Kiên làm ông này thiệt mạng.



Sau khi gây án, để trốn sự truy nã của Công an tỉnh Bình Dương, Hải bắt xe ra Quảng Bình ẩn nấp và đến cuối năm 2004 thì vào TPHCM sống lang thang rồi sau đó trốn sang Campuchia. Từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11- 2010, nghe tin bố mất, Hải về TP Huế chịu tang.



Nhận được tin, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tiến hành rà soát xác minh các mối quan hệ và bắt gọn Hải khi y đang có mặt ở phường Phước Vĩnh, TP Huế.





Theo An Sơn (Dân Việt)