Bắt thủ phạm nhốt người vào nhà vệ sinh để cướp

(PL)- Công an TP Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Anh (23 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, Thái Nguyên) về tội cướp tài sản và Lưu Thị Hoàn (22 tuổi, ngụ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đây là hai kẻ đã nhốt một nữ sinh viên Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên vào nhà vệ sinh rồi cướp tài sản. Theo lời khai của Anh, tối 4-4, sau khi lẻn vào phòng trọ của nạn nhân để cướp hai điện thoại di động, Anh còn dí dao khống chế nạn nhân rồi nhốt vào nhà vệ sinh. Sau đó, Anh lục soát tìm tài sản và lấy thêm một chiếc máy tính xách tay mới bỏ đi. Số tài sản cướp được, Anh đưa cho Hoàn là bạn gái bán lấy tiền mua ma túy để cả hai cùng sử dụng. MAI MINH