Bắt thủ phạm vụ cướp đề thi ở Thanh Hóa

Tại công an, Quân khai, ngày 29/5, do gây ra vụ xô xát gần khu vực thi nên bị công an xử lý. Cay cú vì việc này, 9h35 sáng 30/5, lợi dụng địa hình trống trải không có lực lượng canh gác, Quân băng qua cánh đồng trống sát cửa sổ, với tay giật đề thi của một thí sinh ở phòng số 35 rồi giấu ở phía dưới mái lợp xi măng của công trình nằm gần đó.

Phó công an xã Hoằng Quỳ Trịnh Công Quyết thừa nhận, do bức tường cao, trời nắng nóng nên lực lượng an ninh cũng sơ hở trong bảo vệ. Công an Thanh Hóa tiếp tục truy tìm thủ phạm gây ra vụ cướp đề tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hoằng Hóa. Đôi dép để lại hiện trường giúp công an dễ dàng khoanh vùng thủ phạm cướp đề.

Liên quan tới 3 vụ thi hộ tại Bắc Giang, Hải Phòng và Khánh Hòa, ông Trần Bá Giao khẳng định, nếu người thi hộ là sinh viên thì sẽ bị đuổi học. Trong các trường hợp khác, địa phương sẽ đưa ra quyết định xử lý.

Trao đổi với VnExpress, Phó thanh tra Bộ GD&ĐT Trần Bá Giao cho biết, nếu vụ việc có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức và gây tác hại thì người cướp đề sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. "Trong trường hợp bột phát, chưa tới mức xử lý hình sự thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt hành chính", ông Giao nói.

8h20 ngày 30/5, trong giờ thi môn Toán, khi thí sinh đang tập trung làm bài, một thanh niên trèo tường, lần theo đường ống nước vào thẳng phòng thi số 14 ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hoằng Hóa cướp đề rồi bỏ chạy.

Một tiếng sau, cũng tại huyện Hoằng Hóa, sau khi lội ruộng, trèo tường vào khu vực thi THPT Lưu Đình Chất (đặt tại THCS Hoằng Quỳ), một người lạ mặt chạy thẳng vào phòng thi số 35, cướp đề Toán rồi tẩu thoát.

Sáu công an phụ trách an ninh tại hai Hội đồng thi nói trên tạm thời bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm.