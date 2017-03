Bất thường vụ đại úy công an bị đánh trọng thương?

Biết công an vẫn tấn công

Khoảng 20h ngày 14/7, Đại úy Nguyễn Hà Quang (37 tuổi, cán bộ Công an huyện Thạch Hà) được cấp trên giao nhiệm vụ điều tra vụ việc nhiều ngư dân Thanh Hóa vừa bị bắn trọng thương trên vùng biển Lộc Hà mới đây đang gây sự chú ý của dư luận.

Khi tiếp cận tại nhà hàng Vân Diệu (bãi biển xã Thạch Hải, H.Thạch Hà) để nắm bắt tình hình (có cả Trưởng Công an xã Thạch Hải, ông Nguyễn Văn Thiết đi cùng) thì phát hiện hai nhóm thanh niên trên chục người đang đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Thấy sự việc nghiêm trọng, bản thân là công an nên ông Quang và anh Thiết đã vào can ngăn để khỏi xảy ra hậu quả đáng tiếc. Trước khi vào can ngăn, ông Quang có hô lớn “chúng tôi là công an”.

Sau khi nghe ông Quang cho biết mình là công an, yêu cầu mọi người ngừng ngay việc đánh nhau và giải tán thì bất ngờ một số tên trong nhóm người đã dùng chai bia, ly trên bàn tấn công tới tấp khiến ông Quang bị chảy máu trên đầu.

Đại úy Nguyễn Hà Quang bị đánh rách đầu, mắt tụ máu. Ảnh: Ng. Dũng

Thấy tình hình phức tạp, ông Thiết rút súng (công cụ hỗ trợ) từ trong túi ra bắn một phát chỉ thiên nhưng nhóm đối tượng vẫn ngoan cố, tiếp tục xông vào hành hung. Sau khi ông Thiết bắn phát chỉ thiên thứ 2, nhóm côn đồ mới bỏ chạy.

Trước khi bỏ chạy, một số đối tượng đã lao vào giằng co, làm rơi mất hộp tiếp đạn cao su trên tay ông Thiết. Đến sáng hôm sau, băng đạn mới được tìm thấy cách hiện trường 100 mét.

Sau khi nhóm côn đồ bỏ chạy, lực lượng công an xã Thạch Hải đã phối hợp cùng với công an huyện và quần chúng nhân dân truy bắt.

Đến 1h30 rạng sáng ngày 15/7, cơ quan chức năng đã bắt được hai đối tượng trong nhóm người gồm Lê Vĩnh Lợi (36 tuổi) và Nguyễn Trần Cường (29 tuổi, cùng trú ở phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh).

Được thả sau khi bị bắt

Sau khi bị đánh trọng thương, đại úy Quang đã được đưa đến Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh để điều trị. Đại úy Quang đã được khâu 4 mũi ở vùng đầu bị rách và đang được điều trị vết thương ở vùng mắt trái bầm tím, tụ máu, hai tay bị tím phồng.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng gây gổ, đánh trọng thương đại úy công an đang thi hành nhiệm vụ đã được Công an huyện Thạch Hà thả ra ngay trong đêm.

Trước vụ việc đại úy công an bị tấn công trọng thương, PV đã liên hệ với lãnh đạo CA huyện Thạch Hà để nắm thêm thông tin để kịp thời lên án hành động côn đồ, chống người thi hành công vụ.

Thế nhưng lãnh đạo công an huyện tỏ ra khá thờ ơ, bực dọc khi báo chí tiếp cận vụ việc.

Vết thương trên đầu phải khâu 4 mũi và vết bầm tụ máu ở mắt đại úy Quang. Ảnh: Ng. Dũng.

Trao đổi với VietNamNet, Trưởng Công an huyện Thạch Hà, ông Đặng Hoài Sơn nói giọng cáu gắt: "Công an thả hay không thả, bắt hay không bắt do giai đoạn này đang làm, điều tra đã, kết quả sẽ thông báo sau...”.

Nói về vụ đại úy Quang bị tấn công, ông Nguyễn Hoài Việt, thiếu tá, Phó trưởng CA huyện Thạch Hà thì nói: “Vụ việc chỉ là xô xát, không có gì ghê gớm”.

Tuy nhiên, đại úy Quang vẫn khẳng định mình bị tấn công trọng thương.

Việc các đối tượng bị bắt sau đó được thả, ông Việt cho biết: “Chuyện đó liên quan đến quy trình công việc. Việc bắt rồi thả là chuyện bình thường. Ví dụ như họ (đối tượng - PV) bị thương thì mình phải cho đi cấp cứu cái đã. Bởi hai hội đó đánh nhau, ví dụ như thế”.

Theo Trần Văn – Dũng Quang (VNN)