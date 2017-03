Bắt Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Tràng An

Hôm nay 18.1, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội có Thông báo số 341 về việc khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Lê Hồ Khôi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Tràng An (TAS).

Theo thông báo, lý do ông Khôi bị bắt vì đã có hành vi chỉ đạo nhân viên dưới quyền xác nhận khống các mã chứng khoán, hợp thức hồ sơ nhận ủy thác đầu tư của khách hàng để vay rồi chiếm đoạt tiền của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn yêu cầu TAS thực hiện công bố thông tin bất thường trong thời hạn hai mươi bốn giờ (24 giờ). Đồng thời, UBCKNN đã chỉ đạo các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các đơn vị có liên quan áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ các vi phạm có liên quan đến TAS. Vào tháng 9.2012, UBCKNN đã đặt TAS vào tình trạng kiểm soát đặc biệt do không đáp ứng được các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định. Đến ngày 15.10.2012, TAS đã bị ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đồng thời TAS phải thông báo và đề nghị khách hàng làm thủ tục tất toán hoặc chuyển tài khoản sang công ty chứng khoán khác kể từ ngày ngừng giao dịch. Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2012 cho thấy, TAS tiếp tục lỗ 5,3 tỉ đồng, lỗ lũy kế tới ngày 30.6.2012 là gần 70 tỉ đồng. Theo M.Phương (TNO)