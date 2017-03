Bắt trùm đường dây ma túy xuyên quốc gia

Công an quận Thủ Đức vừa phá chuyên án, triệt phá đường dây mua bán ma túy quy mô lớn do các đối tượng gốc Bắc điều hành, thu giữ hơn 700 g ma túy tổng hợp, súng quân dụng, tô tô cùng rất nhiều tang vật khác. Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Tuấn Vũ (27 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cùng đàn em Nguyễn Văn Quân (30 tuổi, ngụ Hải Dương) và chân rết tiêu thụ Nguyễn Thị Lan (29 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) hiện đang bị tạm giữ.



Tang vật thu giữ được. Ảnh: HT

Công an quận Thủ Đức cho biết từ cuối năm 2015, nhiều nguồn tin cho thấy có một nhóm đối tượng hoạt động mua bán ma túy tại Thủ Đức và các vùng giáp ranh. Ngay sau đó, lực lượng trinh sát phòng chống ma túy vào cuộc, xác định các đối tượng cư ngụ tại một chung cư cao cấp ở phường Hiệp Bình Phước. Thời điểm đó, do chưa có chứng cứ đầy đủ nên công an đã tổ chức theo dõi để nắm được quy luật hoạt động của băng nhóm này.



Đối tượng Nguyễn Tuấn Vũ. Ảnh: HT



Sau gần nửa năm đeo bám, trinh sát xác định các đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp và liều lĩnh. Chúng thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh bị theo dõi. Đặc biệt, nhóm này chỉ hoạt động vào ban đêm, khi di chuyển luôn đi bằng ô tô với tốc độ cao, gây rất nhiều khó khăn, vất vả cho lực lượng trinh sát.

Tuy nhiên, nhất cử nhất động của các đối tượng luôn nằm trong tầm theo dõi của trinh sát. Đối tượng cầm đầu được xác định là Vũ. Khoảng một tuần đến 10 ngày lại bay ra Bắc để trực tiếp gặp các trùm cấp trên đặt hàng. Vũ tuy còn trẻ tuổi nhưng đặt ra phương châm hoạt động mua tận gốc bán tận ngọn, vừa có lời cao vừa tránh trải qua nhiều mắt xích dễ bị phát hiện.



Đối tượng Nguyễn Văn Quân. Ảnh: HT



Mỗi lần ra Bắc, Vũ đặt mua khoảng hơn 1kg ma túy đá từ đầu mối. Sau đó Vũ chỉ việc bay trở lại TP.HCM, còn đầu mối của Vũ sẽ ký gửi món “hàng” qua các tuyến xe khách gửi vào Bến xe Miền Đông hoặc các nhà xe cho Vũ.

Sau đó Vũ nhận hàng về và chia nhỏ rồi trực tiếp đi giao hàng, hoặc cử đàn em là Nguyễn Văn Quân đi giao ma túy cho Lan và các chân rết khác bên dưới. Được biết đường dây của Vũ hoạt động trong thời gian khá lâu, đã cung cấp cho các con nghiện lượng ma túy rất lớn.

Hiện nay Công an quận Thủ Đức đang củng cố hồ sơ để bàn giao các đối tượng và tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng.