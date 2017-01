Bắt trùm ma túy cùng 87 bánh heroin trên chiếc xe 7 chỗ

Ngày 25-1, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Lạng Sơn về việc đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng “khủng”.

Theo đó, đêm 23-1, tại Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt ở huyện Cao Lộc, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Âu Văn Tạch (41 tuổi, người địa phương) điều khiển ôtô 7 chỗ vận chuyển 87 bánh heroin và 395 viên ma túy tổng hợp.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 160 viên ma túy tổng hợp; 5 gói tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá; 1 triệu nhân dân tệ và hơn 1,4 tỉ đồng.



Âu Văn Tạch cùng số ma túy tại cơ quan công an. Ảnh: Zing

Ngoài Âu Văn Tạch, ban chuyên án đã bắt giữ thêm một nghi phạm nằm trong đường dây mua bán ma túy.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Công an tỉnh Lạng Sơn trong triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Đồng thời, Thượng tướng Lê Quý Vương cũng yêu cầu Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục mở rộng điều tra, khẩn trương củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe tội phạm và phòng ngừa chung.