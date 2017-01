Bắt trùm ma túy trốn truy nã từ TQ sang Việt Nam

Phòng CSĐT tội phạm ma túy - PC47, Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị vừa phối hợp với phòng PC52, Công an TP Hải Phòng và Đội CSĐT tội phạm ma túy, Công an TP Móng Cái, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ đối tượng Sufeng (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, chỗ ở: 5/55/162 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng).

Theo đó, 13 giờ 45 ngày 14-1, tại nơi ở của Sufeng, Cơ quan CSĐT bắt quả tang Sufeng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ khoảng 700 g tinh thể (đối tượng khai đó là ma túy đá; hiện cơ quan chức năng đang giám định).



Sufeng tại cơ quan điều tra tỏ ra manh động, sẵn sàng chống trả công an.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT thu giữ thêm ba khẩu súng, một lựu đạn, một quả nổ, 88 viên đạn, 57 triệu đồng... và một số vật chứng khác có liên quan.

Sufeng là đối tượng có lệnh truy nã của Công an TP Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo tài liệu của Công an TP Phòng Thành Cảng, Sufeng cầm đầu một đường dây ma túy lớn ở Quảng Tây. Ngày 29-4-2015, Công an Phòng Thành đã lập chuyên án phá đường dây tàng trữ và buôn bán ma túy khét tiếng này. Đến ngày 3-5-2015, nhiều đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, riêng Sufeng bỏ trốn.

Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Sufeng rất manh động. Khi bị Công an Trung Quốc bắt giữ, Sufeng đã tìm cách trốn thoát. Bị truy đuổi, anh ta cướp được cả súng của công an và bắn trả. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.