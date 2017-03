Bắt trùm ma túy xuyên quốc gia

Cơ quan này vừa phá thành công chuyên án 199T, bắt giữ “ông trùm” Hoàng Văn Phơn cùng Nguyễn Văn Thanh, Biện Văn Hiếu (cùng trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Nguyễn Thành Tâm (trú khối 8, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An).

Trùm ma túy xuyên quốc gia Hoàng Văn Phơn. Ảnh: CTV

Rạng sáng 13-9, Phơn cùng Tâm đi xe ô tô con đến thuê phòng khách sạn An Phan (TP Vinh) để ở thì bị lực lượng PC47 ập vào bắt giữ. Tại đây, công an thu giữ tang vật gồm 0,5 kg ma túy đá, 100 viên hồng phiến, một khẩu súng với sáu viên đạn đã lên nòng, một cân điện tử dùng để cân ma túy, 9.000 USD và 40 triệu đồng. Cùng lúc đó, lực lượng PC47 phối hợp Đội CSGT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) chặn xe đò 90B-001.71, bắt khẩn cấp Hiếu mang heroin và ma túy đá vào TP.HCM theo sự chỉ đạo của Phơn. Tang vật thu giữ trong người và hành lý của Hiếu gồm 20 bánh heroin (gần 7 kg) và 4 kg ma túy đá. Từ lời khai của Phơn, công an bắt khẩn cấp và khám xét nhà của Thanh, thu giữ 1 kg ma túy đá.

Đây là đường dây ma túy từ Lào về Nghệ An rồi vận chuyển vào TP.HCM và các tỉnh lân cận tiêu thụ do “trùm” Phơn cầm đầu, chỉ đạo. Chiều qua, PC47 đang tạm giữ hình sự Phơn, Thanh, Hiếu, Tâm về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đ.LAM