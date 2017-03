Bắt “trùm” tổ chức đánh bạc xuyên biên giới

Tên này đang bị truy nã đặc biệt của Bộ Công an về tội danh “Tổ chức đánh bạc”.

Theo hồ sơ điều tra, Đào Quang Cường là tay giang hồ khét tiếng, có nhiều tiền án, tiền sự ở Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh, từng là tay chân đắc lực trong hệ thống tội phạm của Năm Cam, được giao nhiệm vụ điều hành sòng bạc ở quận 8, 9, Tân Bình (TP Hồ Chí Minh). Sau khi chấp hành xong hình phạt tù giam trong vụ án Năm Cam, Cường “nghiện” quay lại con đường cũ, tổ chức đường dây cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại 5 casino dành cho người nước ngoài ở các khách sạn Food Center, OV Club, Legend, Duxton Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) và DIC Star (Bà Rịa - Vũng Tàu). Bộ Công an đã triệt phá đường dây này vào tháng 5-2007. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cảnh sát ra lệnh bắt tạm giam Cường “nghiện” để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” nhưng tên này đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Bộ Công an đã truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với y vào năm 2007.

Sau thời gian truy tìm, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện Cường “nghiện” làm giấy tờ giả mang quốc tịch Lào và đang làm quản lý sòng bạc ở casino VIP tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia, giáp với biên giới cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh). Cường “nghiện” tham gia quản lý khoảng 400 nhân viên, bảo vệ, phục vụ ở casino trên, với việc kiểm soát an ninh chặt chẽ khi khách ra vào. Qua khảo sát của cảnh sát, phía sau casino này là dãy khách sạn khép kín chuyên phục vụ khách từ Việt Nam sang đánh bạc.

Ở sòng bạc VIP, Cường “nghiện” có một vỏ bọc bảo vệ khá chắc chắn bởi một số nhân vật có thế lực ở địa phương vốn đã bị biến chất. Ngoài ra, Cường “nghiện” còn là người luôn dắt mối hoặc tổ chức mạng lưới đưa các con bạc từ Việt Nam sang biên giới Campuchia đánh bạc. Cường thu từ các ông chủ sòng bạc khoảng 30% trong tổng số tiền con bạc mang sang Campuchia sát phạt. Đã có hàng nghìn lượt con bạc ở Việt Nam bị đường dây dắt mối của Cường dụ dỗ sang Campuchia đánh bạc đều bị thua cháy túi, tan nhà nát cửa, nợ nần chồng chất, bị đe dọa đến tính mạng nhằm ép trả nợ cho các chủ sòng bạc.

Nhận thấy mức độ lộng hành của “ông trùm” Đào Quang Cường ở khu vực biên giới, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo trinh sát phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài trao đổi thông tin với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia lên kế hoạch bắt giữ y. Vào lúc 10h30 ngày 7-6, khi phát hiện Cường đang có mặt ở khu vực sòng bạc VIP ở biên giới Campuchia, lực lượng truy bắt đã tiến hành bủa vây. Tên Cường chống trả quyết liệt, dùng súng K59 bắn trả lại cảnh sát nhưng rất may đạn không nổ.

Cường chạy về phòng ngủ của khách sạn để cố thủ và tìm cách đối phó nhưng cảnh sát đã xông vào kịp thời bắt giữ y. Đến 14h ngày 7-6, được sự giúp đỡ của Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, Cục Cảnh sát hình sự đã làm thủ tục tiếp nhận đối tượng Đào Quang Cường từ phía Cảnh sát Hoàng gia Campuchia và dẫn giải an toàn y về Cơ quan thường trực phía Nam của Bộ Công an (ở TP Hồ Chí Minh) nhằm tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo TTXVN/ANTĐ