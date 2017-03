Bắt Trưởng Chi nhánh luật sư Bắc Hà - Thái Bình về tội lừa đảo

Tại đây, cơ quan Công an đã tịch thu 2 con dấu gồm của Trưởng chi nhánh luật sư Nguyễn Bằng Phi và con dấu Chi nhánh văn phòng luật sư Bắc Hà - Thái Bình ở Hà Nội. Trước đó, ngày 19/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Bằng Phi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, sau khi biết về vụ án trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra tại Công ty Sam Sung thuộc Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong (Bắc Ninh), tháng 6/2011, Nguyễn Bằng Phi đã thông qua người quen tiếp xúc với anh Nguyễn Văn Phương, ở Yên Trung (Yên Phong), là anh trai của bị can Nguyễn Văn Thái. Phi nhận sẽ làm luật sư bào chữa cho bị can Thái và một bị can nữa cùng vụ án là Nguyễn Duy Trung, ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong và hứa chắc chắn rằng sẽ lo cho 2 bị can này được tại ngoại trong vòng 10 ngày tới.



Công an tỉnh Bắc Ninh khám xét nơi làm việc của Trưởng Chi nhánh luật sư Nguyễn Bằng Phi tại Hà Nội.

Đổi lại, cái giá mà luật sư Phi đưa ra cho gia đình anh Phương là 120 triệu đồng. Tuy nhiên, thời hạn này trôi qua, gia đình 2 bị can Thái và Trung không hề thấy con trai được tại ngoại trở về nhà. Điện thoại hỏi Phi thì anh ta nại ra rất nhiều lý do để trốn tránh. Sau đó, qua điện thoại, Phi nói luôn rằng anh ta không lo được việc tại ngoại cho 2 bị can, nhưng cũng không muốn… trả lại tiền cho gia đình. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo của luật sư Nguyễn Bằng Phi, gia đình bị can Thái đã làm đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Bắc Ninh.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, khai thác, mở rộng. Đề nghị ai là nạn nhân bị Nguyễn Bằng Phi lừa đảo, liên hệ với Phòng PC46 Công an tỉnh Bắc Ninh, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Việt, số điện thoại: 0912056291 để liên hệ giải quyết.



Theo Hiền Hòa Thủy (CAND)