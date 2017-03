Bắt trưởng công an xã sát hại cô giáo mầm non

Sáng 16-11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ nghi phạm giết người tại xã Đồng Lương, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa). Được biết nghi phạm là trưởng Công an xã Đồng Lương.



Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, sau khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, rà soát nhiều đối tượng liên quan sau khi cô giáo Lê Thị Tấm (SN 1974), ngụ thôn Tân Thủy, Tân Phúc, Lang Chánh), là giáo viên trường mầm non mất tích vào ngày 10-11.

Đến ngày 15-11, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Lang Chánh đã bắt giữ Phạm Văn Thông (SN 1972), ngụ xã Đồng Lương, Lang Chánh là nghi phạm giết cô giáo Lê Thị Tấm, sau đó bỏ xác vào bao tải đem đến bãi rác của huyện phi tang.

Kết quả điều tra ban đầu được Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay vào năm 2010 Tấm có quen với Thông, mặc dù hai bên đã có gia đình nhưng vẫn thường xuyên qua lại. Thời gian gần đây Thông có quen biết một cô gái khác khi bị chị Tấm phát hiện thì hai bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Chiều tối 10-11, Thông đã dùng xe máy chở chị Tấm ra khu vực gần bãi rác thuộc xã Đồng Lương, sau đó sát hại Tấm rồi bỏ thi thể vào bao tải đem đến bãi rác để giấu.

Đến ngày 12-11, do không thấy chị Tấm về, chồng nạn nhân đã đến cơ quan Công an huyện Lang Chánh trình báo về việc vợ mất tích. Ngay sau đó Công an huyện Lang Chánh và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tìm kiếm và phát hiện thi thể chị Tấm tại địa điểm trên.

Cơ quan công an xác định đây là vụ giết người nghiêm trọng, lực lượng công an đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra xác minh. Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã xác định Phạm Văn Thông chính là thủ phạm đã sát hại Lê Thị Tấm nên phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình vận động Phạm Văn Thông đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thông về hành vi giết người, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.