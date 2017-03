Bắt trường gà, “gặp” đại úy CSGT

Trước đó, các trinh sát hình sự Công an TP Mỹ Tho ập vào bắt một trường gà do đối tượng tên Sáu Lành làm chủ tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho.



Trong lúc kiểm tra trường gà thì phát hiện có một đại úy tên Lộc hiện đang công tác tại Đội CSGT cũng có mặt ở đây. Công an đã tiến hành tạm giữ phương tiện do đại úy Lộc sử dụng đến trường gà để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngoài ra, Công an TP Mỹ Tho cũng tạm giữ hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền để điều tra.

Theo S.Tùng (NLĐO)