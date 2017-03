Bắt trưởng thôn vận chuyển 6 bánh heroin

Tang vật heroin của Giàng Seo Lềnh bị công an bắt giữ



Theo HỒNG THẢO (TTO)



Lúc 15g30 ngày 4-5, tại điểm chốt chặn trên quốc lộ 70, thuộc địa phận thị trấn Phong Hải (huyện Bảo Thắng, Lào Cai), Đội tuần tra CSGT số 7 và trinh sát của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lào Cai) ra tín hiệu dừng, nhưng người lái xe máy đã bất ngờ quay ngược đầu xe, tăng tốc bỏ chạy.Lực lượng công an truy đuổi khoảng 2 km, ép xe nghi phạm vào lề và bắt gọn kẻ bỏ chạy cùng tang vật là chiếc túi màu đen.Kiểm tra túi, công an phát hiện có 6 bánh heroin và 2 điện thoại di động.Tại trụ sở UBND thị trấn Phong Hải, nghi phạm bị bắt khai nhận tên Giàng Seo Lềnh, sinh năm 1969, thường trú tại thôn Sín Chải, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Được biết, Lềnh là trưởng thôn Sín Chải, thị trấn Phong Hải (Bảo Thắng, Lào Cai).Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ.