Bắt Tùng “lựu đạn” giang hồ Bình Dương

Ngày 26-5, Trung tá Võ Văn Hồng, Phó Trưởng Công an thị xã Thuận An (Bình Dương), cho biết đang tạm giữ hình sự Trịnh Thanh Tùng (tự Tùng “lựu đạn”, 31 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) cùng vợ là Nguyễn Trà My (29 tuổi, quê Cà Mau) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau hàng tháng trời theo dõi, vào lúc 14 giờ ngày 25-5, các “hiệp sĩ” phường Lái Thiêu phối hợp cùng trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy thị xã Thuận An đã bắt giữ được vợ chồng Tùng khi cả hai đang trên đường mang ma túy đi tiêu thụ. Địa điểm bắt giữ vợ chồng Tùng là tại cầu sắt Phú Long thuộc khu phố Hòa Long, thị xã Thuận An. Lúc cảnh sát xuất hiện, vợ Tùng nhanh tay vứt cục heroin xuống lề đường phi tang. Ngay lập tức, cục heroin tang vật gói trong giấy bạc được cảnh sát thu giữ khiến vợ chồng Tùng phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Tùng “lựu đạn” và Nguyễn Trà My (vợ Tùng) lúc vừa bị bắt giữ. Ảnh: XL

Theo lời khai của Tùng, số ma túy trên là Tùng mua về để sử dụng. Tuy nhiên, đây là hành vi đối phó bởi trước đây Tùng từng bị lực lượng chức năng bắt giữ nhưng Tùng kịp thời tẩu tán tang vật. Những lần thoát tội, Tùng “lựu đạn” càng lên mặt và đánh tiếng sẽ tìm cách “xử đẹp” những ai nhúng tay cản trở vào chuyện “làm ăn” của vợ chồng Tùng.

Sở dĩ Tùng có được biệt danh Tùng “lựu đạn” là do Tùng không thua kém gì cha ruột của mình là Trịnh Xuân Hoàng (Hoàng “lựu đạn”), một tay giang hồ khét tiếng ở Bình Dương. Hoàng “lựu đạn” đã bị kết án 22 năm sáu tháng tù về tội hiếp dâm; cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi. Sau khi Hoàng “lựu đạn” xộ khám, Tùng mất đi chỗ dựa và nhanh chóng trở thành một kẻ nghiện ngập. Sau khi cai nghiện trở về, Tùng tiếp tục cầm đầu một băng nhóm khoảng 40 đàn em tham gia các hoạt động bảo kê sòng bạc, nhà hàng, quán bar… Tùng được giới “anh chị” ở Bình Dương và khu vực giáp ranh TP.HCM, Đồng Nai kính nể bởi Tùng luôn chứng tỏ là một đàn anh có số má, liều mạng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Tùng vừa mới ra tù vào năm 2012 về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, sau khi ra tù, Tùng thường xuyên mua ma túy từ TP.HCM đem về TP Thủ Dầu Một sử dụng và phân nhỏ bán lẻ cho các con nghiện kiếm lời.

Hoàng “lựu đạn” tên thật là Trịnh Xuân Hoàng, ngụ xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, Bình Dương (tỉnh Sông Bé cũ). Người dân sinh sống ở khu vực giáp ranh TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đều biết Hoàng “lựu đạn”. Từ một cán bộ kiểm lâm thuộc Trạm Kiểm lâm lưu động Đồng Phú, Hoàng có biệt danh “lựu đạn” sau một vụ bị quăng lựu đạn do thường xuyên tống tiền các xe gỗ lậu. Sau đó, Hoàng câu kết với nhiều quan chức buôn lậu gỗ hoặc áp tải gỗ qua trạm để nhận tiền. Có tới 10 phụ nữ đã bị Hoàng hiếp dâm. Đến nhà nào ăn nhậu, băng nhóm của Hoàng cũng gây sự để lấy cớ bắt nữ phục vụ xinh xắn, vừa mắt đưa đi hiếp dâm. Sau vụ quậy phá nhà hàng của Năm Cam ở đường Nguyễn Tất Thành (quận 4, TP.HCM) vào năm 1999, Hoàng càng nổi tiếng và dấn thân vào lĩnh vực cờ bạc, trở thành một trong những đàn em cật ruột của Năm Cam.

DUY ĐÔNG - XUÂN LƯƠNG