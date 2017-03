Bắt tướng cướp gây hàng trăm vụ tại Việt Nam, Campuchia

Lưu bị bắt khi đang trên đường đến gửi tiền tại một ngân hàng ở phường 27, quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Theo Công an tỉnh Bình Định, năm 1984, Bùi Đức Lưu cầm đầu một băng nhóm gây ra hơn 150 vụ cướp, trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước và cả trên đất Campuchia. Băng cướp này sau đó bị Công an tỉnh Nghĩa Bình (nay là Bình Định) triệt phá và Lưu bị tòa án phạt 12 năm tù. Năm 1986, Lưu trốn khỏi trại giam và bị Công an tỉnh Nghĩa Bình phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Trong thời gian lẩn trốn, Lưu thay đổi họ tên, tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ, TP.HCM. Thời điểm bị bắt, người này đang cầm đầu một đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề có quy mô lớn tại TP.HCM.

ĐẮC PHỤNG