Bắt vi phạm giao thông, phá được vụ cướp liên tỉnh

Chiều ngày 21/9, tại đường Trần Phú (phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai), 2 chiến sỹ Công an phường Diên Hồng là Tạ Hồng Quang và Lê Văn Học phát hiện 1 xe máy chở 2, xe không biển số đang lưu thông với tốc độ cao, lạng lách đánh võng. Lập tức 2 chiến sỹ đuổi theo bắt giữ 2 đối tượng. Các đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy phép lưu hành xe trên.





3 tên lưu, Phước, Phương tại cơ quan điều tra



Tại trụ sở Công an phường Diên Hồng, 2 đối tượng khai tên là Nguyễn Đình Lưu (22 tuổi, trú tại xã Cát Sơn, Phù Cát, Bình Định - từng có tiền án về tội cướp giật tài sản), Hồ Xuân Phước (20 tuổi, trú tại xã Cư Mốt, Ia H’Leo, Đak Lak - đang bị Công an xã Cư Mốt truy bắt vì hành vi cố ý gây thương tích) và chiếc xe trên là do bọn chúng trộm được ở huyện Ea H’Leo (Đak Lak) tháng trước, đang bắt mối tiêu thụ tại Gia Lai.



Mở rộng đấu tranh, các đối tượng tiếp tục khai nhận, từ cuối tháng 8 đến khi bị bắt, bọn chúng đã liên tục thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Pleiku (Gia Lai) và các tỉnh Bình Định, Kon Tum, TP.Hồ Chí Minh.



Cụ thể Lưu khai, khoảng tháng 8, y đã cùng 2 đối tượng khác thực hiện một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, sau đó trốn về huyện Ea H’Leo. Tại đây, Lưu gặp Phước, cả 2 rủ nhau trốn sang xã Ia Pia (huyện Chư Prông, Gia Lai) lập nghiệp. Trong thời gian này, Lưu và Phước đã trộm được 2 xe mô tô, 1 chiếc đã được cầm với giá 1 triệu đồng, chiếc còn lại 2 tên đang sử dụng.



Lang thang về TP. Pleiku, 2 đối tượng kết nạp thêm Trần Đức Phương (1 đối tượng lang thang cơ nhỡ) vào băng. Hàng ngày, bọn chúng chia nhau lùng sục khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố để tìm “con mồi” là những phụ nữ.



Theo khai nhận, các đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật dây chuyền, túi xách ở địa bàn TP.Pleiku (Gia Lai), Quy Nhơn (Bình Định), Kon Tum với tổng giá trị tài sản, tiền mặt lên đến cả trăm triệu đồng



Công an TP.Pleiku đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để khởi tố các đối tượng trên về hành vi cướp giật tài sản.





Theo Yến Viễn (VTC News)