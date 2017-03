Bắt vụ 8 cán bộ phường, quận đánh bài… ghi điểm(!?)

Vụ việc hiện đang là đề tài “nóng” gây xôn xao dư luận Hải Phòng.

Khoảng 16h30 ngày 6.1, lực lượng Công an quận Hải An ập vào nhà ông Phạm Văn Tiến, bắt quả tang chủ nhà cùng 7 người khác đang ngồi sát phạt với hình thức đánh “phỏm”.

Trong số những người bị bắt có các ông: Đinh Minh Tâm - Phó Chánh văn phòng UBND quận Hải An, ông Lê Khắc Trung - Phó Bí thư phường Đằng Hải, ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Cát Bi - cùng cán bộ một số phường thuộc quận Hải An.

Các cán bộ này “thanh minh” rằng họ tổ chức đánh bài không phải với mục đích ăn tiền, mà chỉ đánh bài… ghi điểm(!?). Công an quận Hải An làm thủ tục xem xét trách nhiệm hành chính, sau đó báo cáo để Quận ủy Hải An chỉ đạo kiểm điểm cán bộ.

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Khánh Chi - Chánh văn phòng UBND quận và ông Trần Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND phường Đằng Hải - xác nhận đang tiến hành hình thức kiểm điểm đối với các cán bộ dưới quyền tham gia vào vụ việc trên.

Liên quan đến vụ việc, ngày 18.1 phóng viên Báo Lao Động có cuộc làm việc với thượng tá Trần Văn Huy - Phó trưởng Công an quận Hải An. Dù đây là một vụ việc rõ ràng, phóng viên có hẹn trước, xuất trình đầy đủ giấy tờ và giấy giới thiệu của Công an TP.Hải Phòng, nhưng ông Huy vẫn không cung cấp thông tin với lý do lý do: “Vụ việc này tôi phải báo cáo lại với Trưởng Công an quận, sẽ cung cấp thông tin sau”.

Trước câu hỏi “khi nào có thể cung cấp thông tin?”, ông Huy cho không đưa ra thời gian cụ thể mà nói “sẽ cung cấp trong thời gian sớm nhất”.

Dư luận đang đặt nhiều câu hỏi nghi vấn quanh vụ việc này: Liệu các cán bộ, lãnh đạo cấp phường, quận trên chỉ “đánh bài ghi điểm” hay đánh bạc? Tại sao Công an quận Hải An chỉ xem xét trách nhiệm hành chính mà không mở rộng điều tra, trong khi vụ việc này liên quan đến các cán bộ, lãnh đạo một số phường, ngành của quận Hải An?

