Bắt vụ vận chuyển 8 bánh heroin vào Việt Nam

Trước đó, khoảng 21 giờ đêm 23-12, Vừ Giống Pó (36 tuổi, trú huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô Ly Khăm xay, Lào) đã 'ôm' ma túy và USD vượt qua đường biên, mốc quốc giới số 404 vào đến bản tiền tiêu xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).



Vừ Giống Pó (36 tuổi, trú huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô Ly Khăm xay, Lào) cung tang vật bị bắt giữ.



Lúc này, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp cùng Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An mai phục, phá chuyên án, ập vào bắt giữ Pó.

Khám xét người Pó, biên phòng thu giữ tang vật gồm tám bánh heroin (trọng lượng khoảng 2,8 kg), 300 USD đi cùng hai đện thoại di động.

Bước đầu, Pó khai nhận do hám tiền nên đã nhận vận chuyển thuê tám bánh heroin cho một người lạ để lấy tiền công 1.000 USD và 1.000 Path (tiền Thái Lan). Tuy nhiên, khi đã đưa được số heroin trên sang đến Việt Nam chưa kịp bàn giao cho đường dây ma túy xuyên quốc gia thì bị bắt giữ.

Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đang hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án, bàn giao Pó cùng tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, khởi tố bị can.