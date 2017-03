Bắt vụ vận chuyển 92 kg vàng chưa rõ nguồn gốc

Đại tá Nguyễn Chí Phi - Giám đốc Công an Tiền Giang cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng 4-2, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường nối với đường cao tốc thuộc khu vực ngã tư Đồng Tâm, xã Thân Cửu Nghĩa, Công an H.Châu Thành đã phát hiện trên ô tô 7 chỗ biển số 67L-2029, do Trần Phi Toàn (29 tuổi) điều khiển đi từ hướng miền Tây về TP.HCM có 92 kg vàng không rõ nguồn gốc.

Theo lời khai ban đầu của tài xế thì số vàng này do một người thuê chở từ An Giang về TP.HCM để giao cho một khách hàng. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Hoàng Phương (Thanh Niên)