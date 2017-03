Bắt vụ vận chuyển hàng hóa trái phép từ Móng Cái về nội địa

Ngày 24/6, Đội Cảnh sát môi trường, Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong khi làm nhiệm vụ tại tổ 30, khu 3, phường Cao thắng (TP Hạ Long), đơn vị đã kiểm tra xe ô tô BKS 14B-00079, do Vũ Văn Xướng (SN 1985, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) điều khiển hướng Hạ Long-Uông Bí.



Trên xe phát hiện vận chuyển trái phép một số hàng hóa gồm: 5.040 quả trứng gà; 510 chiếc ao gine trẻ em, 240 áo liền quần trẻ sơ sinh, 18.040 bộ bài giấy trẻ em… do Trung Quốc sản xuất, không có giấy tờ hợp lệ.



Vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật





Theo Tuấn Hương (CAND)