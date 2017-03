Bắt vụ vận chuyển lậu gần 1 tấn pháo sáng tại Hà Nội

Ảnh minh họa. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 10/9, trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29Y-2571 dừng đỗ tại khu vực ga Giáp Bát có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính.



Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe tải có 33 thùng các tông có chứa pháo phát sáng với tổng trọng lượng lên đến gần 1 tấn.



Các thùng hàng này đều ghi được sản xuất tại Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Đỗ Quang Mâu, sinh năm 1982, trú tại huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ lô hàng.



Lái xe Mâu cho biết, toàn bộ số hàng trên là do một người lạ yêu cầu Mâu chở thuê từ Gia Lâm về ga Giáp Bát, với giá 300.000 đồng. Ngay lập tức chiếc xe cùng toàn bộ số hàng trên đã bị tạm giữ.



Theo đánh giá của cơ quan cảnh sát điều tra, số pháo phát sáng này rất nguy hiểm, nếu không được bảo quản cẩn thận, có thể cháy nổ bất cứ lúc nào và gây hậu quả khó lường. Ngoài ra, chúng còn có thể gây bỏng cho trẻ em khi sử dụng.



Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc./.

Theo Hạnh Quỳnh (TTXVN)