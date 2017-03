Clip bắt vụ vận chuyển thuốc lá lậu cực lớn ở TP.HCM.

Bắt vụ vận chuyển thuốc lá lậu cực lớn ở TP.HCM Thuốc lá lậu giấu trong hộc đựng hành lý của xe khách 53S-0988.

Ảnh: TRẦN NGỌC

Đoàn kiểm tra ghi nhận ghi nhận xe 53S-0988 không chở khách nhưng chở năm bao tải đựng đầy thuốc lá lậu hiệu Jet. Chưa hết, đoàn kiểm tra còn phát hiện nhiều gói thuốc lá Jet được giấu trong các hộc đựng hành lý bên hông xe. Tổng cộng xe khách 53S-0988 chở 16.350 gói thuốc lá lậu với trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Võ Văn Phúc (35 tuổi, ở Long An) cho biết nhận chở thuốc lá từ huyện Đức Hòa (Long An) tới Đồng Nai với giá 10 triệu đồng. Khi ở Long An, thuốc lá được một số người vận chuyển bằng xe gắn máy rồi chất lên xe khách. Tới Đồng Nai sẽ có người đến nhận tại điểm tập kết trong rừng cao su.

Theo ông Nguyễn Văn Bách, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, đây là trường hợp vận chuyển thuốc lá lậu cực lớn ở TP.HCM. Từ đầu năm 2014 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM bắt giữ khoảng 800.000 gói thuốc lá lậu, gấp đôi so với năm 2013.

Trao đổi với PV, ông Phan Hoàn Kiếm, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết nghị định 76/2010 (ngày 12-7-2010) của Chính phủ có nội dung: “Đối với hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 1.500 gói trở lên thì cơ quan phát hiện hoặc thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự mà chuyển sang xử phạt vi phạm hành chính thì mức xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền là 100 triệu đồng”.

“Liên quan đến vụ việc nói trên, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM sẽ chuyển hồ sơ để cơ quan điều tra xử lý”- ông Kiếm nói.