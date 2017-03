Bắt vụ vận chuyển trái phép hai bánh heroin

Vào hồi 0 giờ 15 ngày 27/10, tại KM 150 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tổ công tác gồm Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Mộc Châu, Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La và Phòng 2 - C47, Bộ Công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép hai bánh heroin.

Khi tiến hành kiểm tra xe khách chạy tuyến Sơn La-Hà Nội, mang biển kiểm soát 89B-00033 lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Giàng A Của, sinh năm 1989, trú tại Pa Cốp, Vân Hồ, Mộc Châu, Sơn La có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.



Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, có trọng lượng 741,79 gam, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ khác liên quan đến hoạt động phạm tội của đối tượng.



Tại cơ quan Công an, Giàng A Của khai nhận đã vận chuyển thuê số heroin trên từ Vân Hồ, Mộc Châu về Hà Nội với số tiền 2 triệu đồng.



Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo Lê Hữu Quyết (TTXVN)