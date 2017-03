Bắt xe bán tải chở Ipad, Iphone, Galaxy lậu trị giá 5 tỉ đồng

Ba đơn vị được biểu dương là Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An và Phòng 7, Cục Cảnh sát kinh tế (C46) - Bộ Công an.

Đồng thời, quyết định cũng thưởng “nóng” cho mỗi đơn vị 10 mười triệu đồng.

Tài xế Đỗ Văn Hoàn (trái) bị bắt giữ khi đang điều khiển xe bán tải chở máy tính bảng và điện thoại lậu.

Trước đó, rạng sáng 10-3, trên quốc lộ 1A, ba đơn vị trên đã phối hợp bắt giữ xe ô tô bán tải mang BKS 89C-063.39 do Đỗ Văn Hoàn (trú 25 tuổi, trú Kim Ngưu, Hải Dương) điều khiển và người ngồi trên xe là Phạm Văn Ngàn (37 tuổi, trú Đông Triều, Quảng Ninh) chở hàng lậu.

Qua khám xét, công an thu giữ một xe ô tô bán tải, 47 chiếc máy tính bảng Ipad và 2.490 chiếc điện thoại Iphone, Oppo và galaxy các loại không có hóa đơn chứng từ. Tổng giá trị giá lô hàng trên 5 tỉ đồng. Số điện thoại trên, được các đối tượng ngụy trang, cất giấu trong thành thùng xe bán tải và trong cánh cửa, dưới ghế ngồi, trong loa của xe…





Công an khám xét xe bán tải thu giữ 47 chiếc máy tính bảng Ipad và 2.490 chiếc điện thoại Iphone, Oppo và galaxy các loại.

Hoàn và Ngàn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ lô hàng Ipad và điện thoại trên.

Bước đầu, Hoàn khai số hàng lậu trên được đưa từ Đông Triều (Quảng Ninh) vào Đà Nẵng và TP.HCM tiêu thụ, nhưng khi đến địa phận tỉnh Nghệ An thì bị bắt.

Hiện Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra chuyên án trên.