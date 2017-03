Bắt xe cảnh sát cơ động Hà Giang chuyển lậu gỗ quý

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên kiểm tra số gỗ nghiến nhóm IIa

do xe Cảnh sát Cơ động Hà Giang vận chuyển. (Ảnh: Anh Đức/Vietnam+)

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên kiểm tra số gỗ nghiến nhóm IIado xe Cảnh sát Cơ động Hà Giang vận chuyển. (Ảnh: Anh Đức/Vietnam+)

Anh Đức (TTXVN/Vietnam+)



Chiếc xe mang biển kiểm soát 23C-0602 do lái xe Mám Văn Hựu, thường trú tại tổ 3 phường Minh Khai (thành phố Hà Giang) điều khiển. Chủ hàng là ông Nguyễn Văn Thịnh, thường trú tại tổ 17 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang. Cả hai đều là cán bộ phòng PC65, Công an tỉnh Hà Giang.Sau khi đưa xe và tang vật về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phú Linh, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản.Tối cùng ngày, chủ lâm sản là ông Nguyễn Văn Thịnh đã tường trình thừa nhận việc làm sai trái của mình là mua gỗ trái phép và sử dụng phương tiện xe ôtô của đơn vị để vận chuyển lâm sản trái phép.Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên đã ra Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm.Vụ việc đã được Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm Hà Giang xem xét giải quyết./.