Bắt xe gian, lộ nhóm làm giấy tờ giả

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo, trộm cắp, tiêu thụ xe gian và làm giả giấy tờ. Hiện có sáu nghi can gồm Nguyễn Văn Lợi (Gạo), Võ Vui, Nguyễn Thiên Quang (Quấy), Nguyễn Ngọc Thủy, Võ Thanh Tú và Phạm Quang Điệp bị tạm giữ để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Lần ra đường dây trộm cắp xe

Thời gian gần đây địa bàn quận Tân Phú xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy. Xác định có thể do một băng nhóm thực hiện nên Công an quận Tân Phú xác lập chuyên án để đấu tranh. Trong khi các trinh sát đang vào cuộc thì tiếp tục nhận được nhiều tin trình báo mất trộm. Gần nhất là vụ anh LĐT vừa dựng xe trong sân chùa Pháp Vân thì bị mất trong tích tắc.

Từ trình báo của anh T., trinh sát hình sự nhanh chóng bắt giữ được Abduor Karim và Nguyễn Văn Lợi là hai nghi can trộm xe. Theo lời khai của cả hai, công an bắt tiếp Võ Vui và Nguyễn Thiên Quang. Từ đây đường dây trộm cắp và tiêu thụ tài sản chuyên nghiệp đã được làm sáng tỏ. Theo đó, sau khi trộm được xe, Karim và Lợi đến gặp Vui và được Vui giới thiệu đến Quang. Dù biết rõ là xe trộm cắp nhưng Quang vẫn nhận cầm. Sau đó, Quang bán lại xe cho Tuấn (chưa rõ lai lịch) với giá 5 triệu đồng/xe. Trong khi bắt giữ Quang, công an thu giữ bảy chiếc xe máy có nguồn gốc từ trộm cắp. Quang khai đã cầm sáu chiếc xe do Nguyễn Ngọc Thủy cầm cho Quang với số tiền tổng cộng 27,5 triệu đồng.

Sáu nghi can trong đường dây bị tạm giữ để điều tra và số xe máy tang vật thu hồi được. Ảnh: CTV

“Bà trùm” lừa bằng giấy tờ giả

Từ lời khai của Quang, công an truy bắt Nguyễn Ngọc Thủy, người đã cầm sáu chiếc xe cho Quang. Thủy khai do một số khách chơi bắn cá ăn tiền tại nhà Thủy thua nợ tiền nên thế chấp lại.

Tuy nhiên, qua xác minh, công an đã phanh phui Thủy chính là “trùm” chuyên làm trung gian tiêu thụ xe trộm cắp. Cụ thể, tháng 4-2012, Thủy bắt tay với Võ Thanh Tú (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) đem chiếc Piaggio cùng bộ giấy tờ xe, CMND giả, đến tiệm cầm đồ của anh B. (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) cầm lấy 45 triệu đồng.

Ngoài ra, Thủy còn lập đường dây làm giả giấy tờ xe, giấy tờ nhà đất để cầm cố chiếm đoạt tiền tỉ. Cụ thể, khoảng tháng 6-2013, một người tên Nam (chưa rõ lai lịch) nhờ Thủy làm giả một bộ hồ sơ nhà đất. Thủy thông qua Phạm Quang Điệp liên hệ với Võ Thanh Tú. Tú móc nối với các đối tượng làm giấy tờ giả mà Tú quen qua mạng, trong đó có người tên Toàn. Khi một bộ hồ sơ giả được làm trót lọt, Thủy cùng với các thành viên trong đường dây hưởng lợi hàng triệu đồng. Thấy việc “làm ăn” dễ dàng, Thủy tiếp tục bắt tay với Nam làm giả nhiều bộ hồ sơ nhà đất khác.

Tháng 7-2013, Nam đưa bộ hồ sơ nhà đất giả mang tên TXD nhờ Thủy đem cầm giùm. Do có quen biết với anh X. (ngụ phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) nên Thủy lừa anh X. cầm bộ hồ sơ với giá 200 triệu đồng. Đến tháng 9-2013, Thủy lại bắt tay với Nam mang bộ hồ sơ nhà đất giả mang tên ĐHL cầm cho anh X. lấy 300 triệu đồng. Đến lúc anh X. phát hiện hai bộ hồ sơ mà Thủy cầm cố đều là giấy tờ giả nên đã đến công an trình báo.

Liên quan đến chuyên án này, Công an quận Tân Phú nhận định còn có nhiều nạn nhân khác bị Thủy và đồng bọn lừa đảo. Đồng thời, cơ quan công an cũng tiếp tục điều tra truy xét những đối tượng có liên quan đến việc trộm cắp, tiêu thụ tài sản bất minh. Liên quan đến đường dây của Thủy, công an đã tạm giữ nhiều vật chứng gồm hơn 1 tỉ đồng, khoảng 20 xe máy các loại, nhiều bộ hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cùng giấy tờ xe giả…

