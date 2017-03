Bắt xe khách biển số Lào chở 10 bức tượng nghi làm bằng ngà voi

Khoảng 11 giờ 45 trưa 23-11, khi xe khách mang biển số nước Lào UF-3555 chạy từ Vientiane (Lào) đến quốc lộ 1A (đoạn trước Trường ĐH Vinh, TP Vinh, Nghệ An), thì bị Đội Cảnh sát trật tự, Phòng PC64, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra hành chính, phát hiện trên xe chở 10 bức tượng (tổng trọng lượng 9 kg) nghi làm bằng ngà voi.





Lực lượng cảnh sát và cơ quan chức năng đang kiểm tra, thu giữ 10 bức tượng nghi làm bằng ngà voi.

Bước đầu, tài xế và phụ xe khách (đều mang quốc tịch Lào) khai nhận chở thuê số tượng trên từ Vientiane về Hà Nội. Tài xế và phụ xe không xuất trình được giấy tờ về 10 bức tượng.

Chiều cùng ngày, Phòng PC64 đã bàn giao phương tiện và tang vật 10 bức tượng trên cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế về chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ.



Một bức tượng nghi làm bằng ngà voi bị thu giữ.

Số tượng nghi làm bằng ngà voi trên sẽ được Công an tỉnh Nghệ An trưng cầu giám định để phục vụ công tác điều tra, truy tìm nguồn gốc.