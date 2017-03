Bắt xe khách chở 300kg nội tạng động vật hôi thối

Qua kiểm tra, tài xế xe khách BKS 53S-7599 là Huỳnh Bá Thơ (SN 1980, trú Tuy Hòa, Phú Yên) khai nhận đã chở thuê số hàng trên từ TP Hồ Chí Minh ra Huế tiêu thụ, khi đến Huế sẽ có người ra nhận hàng nhưng người thuê lái xe Thơ không cho biết là người nào.

Trong thùng xe ôtô khách, công an đã phát hiện và thu giữ 300kg nội tạng động vật đựng trong 3 thùng xốp. Số hàng thực phẩm nội tạng động này không có nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ kiểm dịch của cơ quan thú y. Mở ra thì bốc mùi hôi thối.

Trong thời gian qua, khá nhiều lần công an các huyện tỉnh TT-Huế đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển nội tạng động vật từ Nam ra Bắc để bán.



Hiện, công an huyện Phú Lộc đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số hàng nói trên. Trong vài ngày tới, công an nơi đây sẽ phối hợp với cơ quan thú y để xử lý 300kg nội tạng theo quy định của pháp luật.



Theo Đ.Dương (Dân trí)