Bắt xe khách chở gần 200 hộp thực phẩm chức năng

Theo đó, lúc rạng sáng 18-12, trên quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Nghĩa Thuận (thị xã Thái Hòa, Nghệ An), tổ công tác Đội CSGT 1-48 kiểm tra xe khách 37B-016.70. Qua đó phát hiện trên xe chở tám thùng carton bên trong chứa 192 hộp thực phẩm chức năng dạng viên nén, hai bộ loa, hai đèn laser, một bộ sub... đều do nước ngoài sản xuất.

Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 6 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An) xử lý.