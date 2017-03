Bắt yêu râu xanh hiếp dâm hàng xóm là cô giáo

Ngày 8/8, Công an huyện Minh Hoá, Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Hoàng Phan (22 tuổi), trú tại xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Cao Hoàng Phan.

Được biết, trước đó khoảng 20h15 ngày 21/5/2013, chị Đinh Thị Bùi C, trú tại xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, là Hiệu trưởng một trường mầm non ở huyện Minh Hóa đang tắm thì bị Phan xông vào nhà tắm dùng vũ lực để hiếp dâm chị C. Bị chị C chống cự quyết liệt nên đối tượng bỏ chạy. Sau đó chị C bị hoảng loạn, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và tinh thần và chưa xác định được đối tượng hiếp dâm chị là ai.

Đến tối ngày 22/5/2013, ba mẹ và người nhà của Phan đến nhà chị C nhận lỗi thì gia đình chị C mới biết đối tượng hiếp dâm chị là Cao Hoàng Phan. Sau đó Phan đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.



