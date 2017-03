Bầu Kiên bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Theo An ninh Thủ đô, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bổ sung tội danh thứ 4 với bị can Nguyễn Đức Kiên (49 tuổi).

Nguyễn Đức Kiên. Ảnh: Hoàng Hà.

Tháng 12/2008, Công ty CP đầu tư thương mại B&B (do ông Kiên làm Chủ tịch HĐQT) ký hợp đồng ủy thác cho ngân hàng ACB thực hiện việc kinh doanh vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam. Cuối tháng 12/2008 đến tháng 6/2009, Công ty B&B thu lợi gần 70 tỷ đồng từ hợp đồng ủy thác này. Nhà chức trách cho rằng B&B chỉ khai nộp thuế gần 700 triệu đồng, hơn 68 tỷ đồng chuyển cho một người phụ nữ và không kê khai. Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tương ứng khoản thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ hợp đồng ủy thác của Công ty B&B với ngân hàng ACB được cho là hơn 25 tỷ đồng.



Cơ quan điều tra nghi ngờ, bị can Nguyễn Đức Kiên đã lợi dụng việc miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2009 để chỉ đạo, hướng dẫn thuộc cấp của mình hợp thức hóa thu nhập của Công ty B&B thành thu nhập của cá nhân, nhằm trốn thuế.

Gần một năm trước, việc ông Kiên bị bắt đã gây xôn xao giới tài chính ngân hàng. Bộ Công an cho biết ông Kiên bị điều tra tội Kinh doanh trái phép tại 3 doanh nghiệp do ông làm Chủ tịch Hội đồng quản trị gồm: Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B, Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.

Ít ngày sau, ông Kiên bị khởi tố thêm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau 8 năm làm việc trong ngành dệt may, ông Kiên đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng và trở thành Phó chủ tịch Hội đồng quản trị ACB - một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam - khi mới 30 tuổi. Năm 2010, trong bản danh sách 100 người giàu nhất Việt Nam, với số cổ phiếu ACB có trong tay, tài sản của ông Kiên được đánh giá là 805 tỷ đồng. Trong lĩnh vực thể thao, ông Kiên là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và thường được gọi là "bầu Kiên".

Theo Xuân Hoa (VNE)