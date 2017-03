Bảy biện pháp xây dựng đô thị văn minh

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Trưởng bộ môn Đô thị học, Trường đại học KHXH&NV TP.HCM: Cần nhất là xác định tiêu chí cụ thể Vấn đề trọng yếu mà TP phải làm ngay là xác định cho được tiêu chí thế nào là văn minh đô thị, cơ sở của tiêu chí đó là gì. Về trật tự không gian: Hiện nay chúng ta chưa đáp ứng được yêu cầu của một đô thị văn minh: quy hoạch công sở, công trình công cộng còn nhiều rối rắm; nhà thì cái lui vào, cái nhô ra; đường sá có quá nhiều khúc quanh, hẻm thì quá nhỏ,... Trật tự xã hội chưa có nề nếp: chợ có thể họp bất cứ đâu, lấn chiếm lòng lề đường quá nhiều; đi lại lộn xộn. Ý thức pháp luật của cộng đồng dân cư chưa đồng đều, còn tồn tại những tập quán, thói quen “lạc hậu” trong sinh hoạt và kinh doanh. Môi trường sống của TP còn quá ô nhiễm... Nếu ta không xác định được các tiêu chí này thì biết mấu chốt từ đâu mà bắt đầu. Sau khi xác định tiêu chí cụ thể, ta cần phân tích tìm nguyên nhân gây nên hiện trạng trên. Nhiều người đổ lỗi sự ngổn ngang hiện nay là do sự du nhập ồ ạt của các dòng chảy văn hóa nước ngoài vào Việt Nam. Xin thưa, văn minh phương Tây không như vậy! Tôi cho rằng nguyên do lớn là nằm trong nội tại của chúng ta. Không có tiêu chí thì không biết phải xây dựng văn minh thế nào. Nhưng nếu không xác định được nguyên nhân xác đáng nhất thì trong quá trình thực hiện chúng ta sẽ lại rơi vào vòng quanh co. Không khéo có thể thụt lùi hơn so với ngày xưa. Ngày xưa người lớn đến nhà, trẻ con thường ra cửa xếp hàng để chào; đi qua đám tang người lạ thì biết ngả mũ. Giờ hình ảnh đó hiếm biết bao! Bên cạnh các vấn đề này, TP cũng phải xác định lại coi lực lượng con người, công cụ và cơ sở hạ tầng để đảm bảo thực hiện đến đâu; hệ thống pháp luật ta đủ sức bao phủ cho việc này chưa. Ngoài ra, ta nên học tập kinh nghiệm của một số nước có hoàn cảnh điều kiện như mình. Chẳng hạn Vientianne của Lào, kinh tế tuy chưa phát triển như TP.HCM nhưng là một thành phố rất trật tự, nề nếp. Xa hơn có Malaysia, Singapore... Việc đặt ra chủ đề văn minh đô thị cho một năm là bước khởi động đáng hoan nghênh. Nhưng nếu không xác định được những vấn đề đã đề cập trên đây và huy động được mọi tầng lớp nhân dân tham gia thì nó dễ rơi vào “khẩu hiệu”. M.CƯỜNG ghi