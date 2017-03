Bẫy iPhone xịn giá bèo: Trò xưa vẫn lừa được khách

Ngày 16-9-2013, Công an phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 2 người phụ nữ chuyên mượn danh nghĩa đi bán vé số để lừa bán iPhone giả cho khách. Cả hai khai tên Triệu Thị Phượng (SN 1982), Lưu Thị Dư (SN 1969) cùng quê Vĩnh Phúc. Ngày 20-5-2015, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ nghi can Doãn Văn Khanh (44 tuổi) và 3 người khác (đều quê Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an cũng tạm giữ gần 300 chiếc iPhone dỏm của nhóm nghi can này. Vào 2-10-2015, Công an phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi bắt, xử lý đối tượng lừa bán điện thoại iPhone 5s giả trên địa bàn. Nghi phạm là Phạm Thị Hảo (SN 1981, quê Vĩnh Phúc).