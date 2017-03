Bảy người tử vong, Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ngày 29-2 tại Hà Nội và tỉnh Hà Giang đã xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông làm chết bảy người, bị thương ba người. Đây đều là những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến người lái xe ô tô, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Ngay sau khi nhận được thông tin các vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn ở Hà Giang khiến bốn người thiệt mạng.

Bên cạnh đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Trưởng Ban An toàn giao thông TP Hà Nội và tỉnh Hà Giang chỉ đạo Công an tiếp tục thực hiện các thủ tục có liên quan để xác minh nguyên nhân hai vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân gây ra hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.



Hiện trường vụ tai nạn ba người tử vong ở Hà Nội. Ảnh: Phi Hùng

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi có nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông như người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ cho phép, đi sai phần đường, làn đường, dừng đỗ xe trái quy định gây cản trở giao thông...