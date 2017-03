Bảy quan chức thành phố Hải Phòng phải hầu tòa

(PL)- Công an TP Hải Phòng vừa đề nghị truy tố tám bị can vi phạm quản lý đất đai ở khu vực Quán Nam, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân (nay là phường Kênh Dương, quận Lê Chân).

Năm 2002, UBND TP Hải Phòng đồng ý giao cho xã Dư Hàng Kênh lập dự án cấp đất cho 374 hộ dân làm nhà kiểu biệt thự, không được chia lô làm nhà ống. Tuy nhiên, khi thực hiện đã có tới 848 hộ dân được cấp đất vượt hơn hai lần cho phép ban đầu, trong đó có 648 hộ đều là cán bộ, quan chức cốt cán của TP. Trong quá trình giao đất cho người dân làm nhà ở và xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Quán Nam, những cán bộ này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, làm trái Quyết định 2892/QĐ-UB ngày 25-11-2002 của UBND TP Hải Phòng.

Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố bảy bị can. Trong sáu bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ có ông Đỗ Khắc Hòa - nguyên chủ tịch UBND huyện An Hải (nay là huyện An Dương), Chu Minh Tuấn - nguyên Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường), người đã chịu mức án bảy năm tù trong vụ đất đai Đồ Sơn. Riêng ông Vũ Chí Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.