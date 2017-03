Bẫy tình của 3 tên cướp đồng tính

Một nhóm tội phạm đồng tính bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa khởi tố, tạm giam về tội Cưỡng đoạt tài sản gồm: Hoàng Tuấn Anh (38 tuổi), Nguyễn Thanh Thái (37 tuổi) và Trần Văn Hà (21 tuổi). Trên danh nghĩa cả 3 đều là đàn ông.

Hoàng Tuấn Anh (tức “cô Vàng”) là kẻ cầm đầu. Bề ngoài, gã khá “chuẩn men” với dáng to cao, gương mặt nam tính, giọng trầm. Được gọi là “cô Vàng”, gương mặt gã trở nên vui vẻ, không lì lợm như lúc ban đầu.

“Cô Vàng” giải thích mình là “bóng chìm”. Gã lấy vợ hơn 10 năm, có 3 con. “Cô Vàng” kể cho đến khi kết hôn vẫn là thằng đàn ông “chuẩn”. Năm 28 tuổi, không có công việc ổn định, gã chạy xe ôm kiếm tiền. Một buổi chiều ế khách, gã vào công viên Nghĩa Tân chơi thì gặp người đàn ông trung tuổi đi ngang qua ghế đá đến ngồi cùng, hỏi chuyện. Ông ta rủ gã đi tìm quán giải khát nói chuyện tiếp. Nhập nhoạng, cả hai quay lại công viên. Sau cuộc mây mưa chớp nhoáng, ông này cho gã tiền và còn hẹn hôm khác gặp lại. Gã bảo từ hôm đó bước chân vào thế giới đồng tính.

Ba nghi can cưỡng đoạt Hà, Tuấn Anh, Thái (từ trái qua) tại trụ sở công an.

Trần Văn Hà (tức “cô Hà”) là kẻ duy nhất thuộc diện “bóng lộ”. Mái tóc nhuộm đỏ quạch, gã bảo đang làm thợ uốn tóc nên có điều kiện chăm sóc sắc đẹp hàng ngày. Gã một mực nhận mình là con gái và chúm chím cười duyên khi được khen xinh đẹp. Gã bảo từ hôm bị bắt, không có son phấn kém xinh hẳn chứ bên ngoài thì “lộng lẫy” điệu đà phải biết.

Điều tra viên kể hôm bị bắt vào nhà tạm giữ, gã năn nỉ cho mang theo bộ đồ trang điểm. Không được phép, gã buồn ra mặt. “Cô Bích” và “cô Vàng” ngồi bên khoe khéo, mỗi lẫn về quê hay đi chơi, Hà thường mặc váy, đi guốc, trang điểm son phấn rực rỡ. Mắt mơ màng, “cô Hà” bảo nếu có tiền sẽ sang Thái Lan chuyển giới. “Sau này em sẽ lấy một người đàn ông thật sự, đẹp trai, đàn ông chuẩn”, “cô Hà” tủm tỉm cười duyên.

“Em chơi bài hay bốc phải cây 3 bích nên mọi người gọi luôn là Bích”, Nguyễn Thanh Thái nói về biệt danh của mình. Không thể để lộ thân phận ở quê, gã về Hà Nội tìm việc làm. Vào một tiệm cắt may học chưa đầy 2 tuần, gã đã biết thiết kế và may thành thạo. Gã thuê nhà ở Đội Cấn, mở một tiệm may nhỏ sinh sống.

Bên cạnh nhu cầu tìm kiếm bạn tình, Tuấn Anh, Thái và Hà còn bán dâm. Theo kế hoạch thì khi một trong ba tên tìm được bạn tình thì cả bọn sẽ giăng bẫy. Mỗi lần đưa đối phương vào nhà nghỉ, một trong ba tên dùng điện thoại báo cho đồng bọn biết địa điểm để lên phòng đe dọa, lột sạch tài sản của người bị hại. Nếu nạn nhân không có nhiều tiền, chúng ép viết giấy vay nợ với số tiền lớn, dọa tiết lộ cho gia đình biết chuyện họ là người đồng tính.

Theo khai nhận của chúng, những người đồng tính quen qua mạng phần lớn đều là người thuộc dạng “gay kín”, muốn che giấu thân phận. Thậm chí, nhiều người đang là công chức nên rất sợ bị lộ. Nắm được “điểm yếu”, chúng tấn công, cưỡng đoạt tiền của họ.

"Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", chúng bị công an quận Cầu Giấy bắt giữ khi đang đe dọa, tống tiền 10 triệu đồng một người đàn ông ở quận Ba Đình.

(Theo An ninh thế giới)