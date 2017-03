Bẫy tình của cô gái tuổi trăng rằm

Ngày 8/10, Công an huyện An Dương, Hải Phòng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Tuấn (18 tuổi) và Hoàng Quang Tú (21 tuổi) về hành vi cướp tài sản; đồng thời truy nã Phạm Thu Trang (16 tuổi) và Phạm Vũ Thu (23 tuổi) về cùng tội danh.



Theo tài liệu điều tra, cả 4 người trên thường tụ tập thành băng nhóm, thuê nhà trọ bình dân, sống với nhau theo kiểu bầy đàn.



Khi lang thang trên mạng Internet, Trang quen anh Thanh, 23 tuổi. Sau vài lần trò chuyện, cô gái mới lớn "giăng bẫy tình". Trang kháo với đồng bọn: “Em vừa mới quen một thằng ngố lắm”. Cả nhóm lập mưu để cướp tiền nam thanh niên này.



Một buổi tối, Trang nhắn tin rủ anh Thanh đi chơi, điểm hẹn là một chung cư vắng vẻ ở xã An Đồng, huyện An Dương. Tâm sự với nhau một lúc, Trang nhắn tin ra ám hiệu đồng bọn. Chỉ ít phút sau, 3 thanh niên đi xe máy, mang theo tuýp sắt và dao nhọn tới khống chế "cặp tình nhân". Một người dùng tuýp sắt đập vào đầu anh Thanh, hai tên còn lại gí dao và lục soát lấy đi một điện thoại di động, ví có 3 triệu đồng cùng chiếc xe máy...



Sau nhiều ngày điều tra, đầu tháng 10, Công an huyện An Dương xác định thủ phạm là nhóm của Trang. Chiếc xe Wave chúng cướp được của anh Thanh đem cất giấu ở nơi khác được thu hồi. Sau khi gây án, Trang và Thu bỏ trốn khỏi Hải Phòng. Tuấn và Tú, được công an vận động đã ra đầu thú, nộp lại chiếc điện thoại.





Theo Hải Hưng (VNE)