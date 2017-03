Bẫy vợ chết bằng điện

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Liễu Văn Lít và chị Hứa Thị Nhắn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong gia đình do liên quan đến nợ nần, tiền bạc. Khoảng 18g ngày 8-4, Lít dùng hai thanh sắt nhỏ nối vào hai đầu điện để sẵn trong nhà tắm. Khi chị Nhắn bước vào nhà tắm thì bị điện giật chết tại chỗ. Thấy vợ đã chết, Lít thu dọn tang vật rồi tri hô với hàng xóm rằng vợ mình bị rắn cắn chết. Sau khi chôn cất chị Nhắn xong, hàng xóm phát hiện thấy Lít có nhiều biểu hiện đáng ngờ nên trình báo công an. Sau đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng vào cuộc, khai quật tử thi để khám nghiệm và xác định chị Nhắn chết do bị điện giật. Tại cơ quan điều tra, Lít thừa nhận toàn bộ hành vi giết vợ của mình.

Lít và chị Nhắn kết hôn năm 1999 và có với nhau bốn mặt con.

Theo BÙI LIÊM - ĐOÀN ANH (Tuổi Trẻ)