Bé 10 tuổi bị chém đứt gân tay

Chị Tuyết đang chăm sóc con tại bệnh viện - Ảnh: TR.TÂN



Theo TR.TÂN (TTO)



Nạn nhân là cháu Q. (trú tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) hiện đang điều trị tại bệnh viện.Theo chị Đặng Thị Tuyết (mẹ cháu Q.), ngày 14-9 chị Tuyết đi làm về thì nghe tiếng hét của con ở sau vườn. Chạy đến nơi, chị thấy Lê Văn Điện (27 tuổi, hàng xóm chị Tuyết) đang đè Q. dưới đất, tay lăm lăm con dao chặt cây, người Q. bê bết máu.Thấy vậy, chị Tuyết xin Điện tha cho Q. để đưa cháu đi cấp cứu. Điện cho biết đã bắt quả tang cháu Q. đang hái trộm cà phê, đồng thời yêu cầu chị Tuyết phải mời lãnh đạo thôn, xã đến chứng kiến, lập biên bản.Khoảng 30 phút nói qua nói lại, chị Tuyết mới cứu được con khỏi tay Điện để đưa đi bệnh viện. Vụ việc được người nhà chị Tuyết báo công an địa phương đến lập biên bản.Tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, cháu Q. cho biết cháu ra canh vườn cà phê theo lời mẹ dặn thì thấy Điện trong vườn nhà mình. Cháu hỏi “chú Điện vào vườn nhà cháu làm gì?” thì bị Điện lao tới túm cổ áo và đánh liên tục.“Chú Điện còn đẩy cháu sang vườn cà phê bên cạnh rồi đè hai chân, gí dao vào cổ dọa giết. Sợ quá, cháu hét to và bị chú Điện dùng sống dao đánh vào cánh tay phải. Chú Điện còn dùng dao chém vào cổ tay cháu và nói cháu hái trộm cà phê”.Bác sĩ Trần Hoàng Việt, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, cho biết cháu Q. nhập viện trong tình trạng có một vết đứt ở cẳng tay, kích thước 3x2cm gây đứt gân duỗi cổ tay phải, đứt bán phần gân duỗi ngón 2, chấn thương phần mềm cánh tay phải, rách da gối phải kích thước 2cm, không tổn thương vùng xương...Nạn nhân đã được nối gân bàn tay, khâu vết thương gối, đặt nẹp cẳng bàn tay.Sáng qua, tại trụ sở Công an xã Hòa Khánh, bà Hạnh - mẹ của Điện - viết giấy xin bảo lãnh Điện được tại ngoại. Bà Hạnh từ chối trả lời mọi câu hỏi của chúng tôi. Chiều tối cùng ngày, chúng tôi lại đến nhà của bà Hạnh, bà Hạnh nói Điện đi chơi không về nhà và kiên quyết không cung cấp thêm thông tin gì.