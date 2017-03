Bé 2 tuổi bị bắt cóc trong nhà trẻ rồi bỏ ở cổng chùa

Theo đó, vào 18 giờ ngày 13-12, Công an phường Đồng Hòa, Công an quận Kiến An nhận được đơn trình báo của vợ chồng anh Lương Thế Hoàng (sinh năm 1979) và chị Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1984), trú tổ Lãm Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, về việc mất tích của con trai Lương Minh Đức (sinh năm 2014).



Theo trình bày của gia đình, cháu Đức được vợ chồng anh Hoàng, chị Duyên gửi tại nhà trẻ tư nhân của bà Bùi Thị Gái (sinh năm 1967, trú 22/80 Lãm Khê, phường Đồng Hòa). Đến khoảng gần 18 giờ ngày 13-12 thì cháu bị mất tích.

Công an đã triệu tập bà Gái để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, bà Gái cho biết khoảng 18 giờ ngày 13-12, có một phụ nữ mặc quần áo tập quân sự vào đón cháu Đức. Do trời đã tối, bà Gái nghĩ là cô của cháu Đức đến đón cháu nên đã để người phụ nữ này mang cháu đi.

Dữ liệu camera của một số hộ dân xung quanh khu vực nhà bà Gái cho thấy vào khoảng 17 giờ 40 ngày 13-12, có hai người nữ tuổi 18-20 đi một xe máy nhãn hiệu CUB (không rõ biển số) có mặt tại khu vực nhà bà Gái. Một người đứng đợi ở xe, cách nhà bà Gái khoảng 30-40 m, người kia đi vào nhà bà Gái đón cháu Đức đưa ra xe rồi cả hai chở cháu đi.



Nghi phạm Đỗ Tú Anh tại cơ quan CSĐT.

Đến 20 giờ cùng ngày, Công an quận Kiến An nhận được tin tại một ngôi chùa cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 5 km, bảo vệ nhà chùa phát hiện một cháu bé khóc ở cổng chùa, không có người trông coi. Ngay sau đó lực lượng công an đã có mặt, tiếp nhận cháu bé và xác định cháu bé chính là con của vợ chồng anh Hoàng, chị Duyên. Cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao cháu cho gia đình.

Đến 22 giờ cùng ngày, cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm là Đỗ Tú Anh nên đã triệu tập Tú Anh tới cơ quan CSĐT.

Bước đầu, Tú Anh khai nhận có nhờ một số người bắt cóc cháu Đức. Hiện Công an quận Kiến An đang đấu tranh làm rõ động cơ của Tú Anh và những người có liên quan tới vụ việc trên.